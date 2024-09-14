В НГАУ откроют аудиторию в честь 30-летия новосибирского Заксобрания

В НГАУ появится аудитория, посвященная 30-летию Законодательного собрания Новосибирской области.

В Новосибирском аграрном университете близится к завершению создание аудитории, которая будет посвящена Законодательному Собранию Новосибирской области. Это подарок к 30-летию органа власти. Депутаты уже проверили, как продвигаются работы. Информация об этом была опубликована на официальном сайте парламента.



Известно, что некоторые депутаты получили образование в Новосибирском государственном аграрном университете, включая председателя Андрея Шимкива.



Новая аудитория просторная и светлая. Здесь можно взять свежий выпуск «Ведомостей Законодательного Собрания» в инфомате. А на телеэкранах будут проводиться прямые трансляции с депутатских сессий.



Холл претерпел изменения и теперь представляет собой коворкинг-пространство. По информации пресс-службы Законодательного собрания, это пространство было создано студентами.



«Аудитория Заксобрания, наверное, будет одной из самых ярких звездочек. Здесь и преподавателям приятно находиться, и студентам общаться. Все, что здесь сделано, поможет нынешним студентам получать знания и ставить для себя высокие ориентиры», — сказал депутат Олег Подойма.



Открытие аудитории запланировано на 3 октября 2024 года.

Напомним, что в конце сентября в Новосибирск придут морозы до -4 градусов и снег.