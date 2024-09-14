В Новосибирске издательства объяснили подорожание книг на 20%

В Новосибирске издательства объяснили, почему книги подорожали на 20%.

С 13 по 15 сентября в Новосибирске проходит форум «Книжная Сибирь». В рамках форума работает выставка-ярмарка, на которой представлены книги от ведущих российских издательств.



Считается, что на ярмарках цены должны быть более доступными, чем в магазинах. Участники «Книжной Сибири» и в этом году старались придерживаться этого принципа. Однако из-за общей инфляции и изменения курса рубля по отношению к доллару и евро стоимость книг в 2024 году значительно выросла, и даже на ярмарках они могут показаться дорогими.



«Цены на бумажную книгу становятся с каждым годом все выше и выше. И сейчас они уже просто заоблачные. В принципе, у нас такая инфляция, особенно в этом году, что мы понимаем, что без этого невозможно. Потому что все-таки качественная бумага и качественные краски — это всё по-прежнему импортное, всё привозное. Издательства не пытаются обогатиться – так вопрос даже не стоит. У роста стоимости книг есть объективные причины», — рассказала руководитель отдела продаж по СФО издательства «Эксмо» Наталья Искра.



Она объяснила, что в этом году рост цен на книги составил от 10% до 20%. По словам руководителя, сильнее всего цены выросли на книги, которые печатаются в высокотехнологичной полиграфии и печатаются либо в Китае, либо за границей.



«Наше российское производство не делает этих книг. Соответственно, это все зависит от евро. Как только евро растет, так и цена растёт. Многое из того, что делается на российских полиграфических комбинатах, тоже зависит от импортных бумаги, краски, отбеливателей. Поэтому цена бумажной книги растет постоянно», — подытожила Наталья Искра в разговоре с BFM-Новосибирск.

Издательства отмечают, что на цену книги в розничных офлайн-магазинах также влияют рост арендной платы за помещения и зарплат сотрудников. Традиционным магазинам становится все сложнее конкурировать с маркетплейсами. Однако издательства убеждены, что индустрия не может полностью зависеть от одних только маркетплейсов, и поэтому стараются поддерживать книжную розницу.

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