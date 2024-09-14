В Новосибирске наблюдается резкий рост цен на аренду квартир в старых домах

В Новосибирске аренда квартир в хрущевках и панельных домах значительно возросла, сообщает аналитическое агентство ЦИАН по заказу РБК Новосибирск.

За последний год средняя стоимость аренды в городе увеличилась на 25%. Так, аренда однокомнатной квартиры подскочила с 24,26 тыс. рублей до 33,98 тыс. рублей.

Аналитические данные показывают, что особенно сильно выросли цены на квартиры в старых домах, таких как хрущевки и панельки. Ранее аренда в этих зданиях была ниже средней по городу, но теперь она достигла сопоставимого уровня: квартиры в хрущевках стоят всего на 1 тыс. рублей ниже среднего показателя.

Наиболее доступными остаются варианты в панельных и блочных домах — их стоимость в среднем на 10% ниже городской нормы. В то же время аренда квартир в новых домах превышает среднюю цену и составляет около 36,7 тыс. рублей.

Ирина Вонарха, руководитель агентства недвижимости «Жилфонд», отмечает высокий спрос на квартиры с новым ремонтом. «Арендаторы предпочитают жилье с современным дизайном и мебелью, а также ценят вид из окна и наличие бытовой техники», — говорит эксперт.

Евгений Трибунский, директор департамента новостроек АН «Этажи», указывает на влияние прекращения государственной поддержки новостроек и роста ипотечных ставок на рынок аренды. «Сейчас ежемесячные выплаты по ипотеке стали менее привлекательными по сравнению с арендной платой», — добавляет он.

Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитики, прогнозирует сохранение высокого уровня активности арендаторов в ближайшие месяцы и дальнейший рост цен на аренду на 10%. Сокращение выбора жилья ожидается из-за начала учебного года и делового сезона, а также из-за нехватки квартир на рынке купли-продажи.