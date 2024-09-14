В Новосибирске около ТЦ «Сибирский Молл» горит частный дом

В Новосибирске, рядом с торговым центром «Сибирский Молл», произошел пожар в частном доме.

По предварительным данным, в субботу, 14 сентября 2024 года, в Закаменском микрорайоне произошёл пожар. В небо поднимается столб густого чёрного дыма. Об этом сообщил телеграм-канал «АСТ-54 Black».



По словам очевидцев, возгорание дома произошло в частном секторе, расположенном рядом с ТЦ «Сибирский Молл». Дым от пожара виден в разных частях правого берега.



В телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону сообщили, что пожар произошел в двухэтажном доме по адресу 4-я Кирпичная горка, 41а.

Напомним, что новосибирца, взявшего в заложники женщину и детей, отправили в СИЗО.