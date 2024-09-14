В Новосибирске опубликованы кадры полумарафона Раевича 14 сентября

В этом году на полумарафонскую дистанцию в Новосибирске вышло почти 1200 человек. Более 800 мужчин и свыше 300 женщин. Все они пробежали пять кругов по Красному проспекту по 4,2 километра каждый.

Кроме классической полумарафонской дистанции в 21 километр, в рамках Сибирского фестиваля бега прошли и другие мероприятия, включая соревнования «Детской лиги» и чемпионат ползунков. Также была опробована новая дистанция в 10 километров: для тех, кому 3 км уже мало, а 21 – еще много.

Испробовать ее вышло порядка 700 человек. Первое место в полумарафоне среди мужчин занял Артем Попов (Абакан), вторым стал Илья Змазнев (Абакан), третье место досталось новосибирцу Олегу Сомову. Среди женщин победу ожидаемо одержала Анна Викулова из Новосибирска, второй стала бегунья из Красноярска Наталья Аристархова, бронзу забрала жительница Новосибирска Елена Седова.

Ежегодный сентябрьский полумарафон проходит в память тренера-легкоатлета Александра Раевича, трагически погибшего в 1992 году в возрасте 42 лет. С 1998 года в память Раевича инициативная группа проводит легкоатлетический праздник с полумарафоном.



