В Новосибирске проректор Кирнарская высказалась о списке запрещенных звезд

Заведующая кафедрой истории музыки и проректор Российской академии музыки имени Гнесиных Дина Кирнарская прокомментировала список звезд, запрещенных из-за критики специальной военной операции (СВО).

Ранее Кирнарская уже высказывалась по поводу рэп-баттлов между запрещенными артистами. В беседе с журналистом АиФ-Новосибирск она отметила, что искусство, включая музыку, не отделено от текущих реалий.

По словам Дины Кирнарской, искусство всегда интерпретируется в контексте современных событий, даже если это старинные произведения.

Проректор добавила, что контекст вокруг артиста формируется независимо от его желания. По ее мнению, утверждение о том, что «искусство вне политики», неправильно, поскольку текст песен может привносить политический аспект в музыку.

Кирнарская также отметила, что музыкальные произведения могут быть политизированы из-за их происхождения/