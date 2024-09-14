В Новосибирске школьникам устраивают экскурсии по местам, связанным с маньяками

В Новосибирске набирают популярность экскурсии, посвященные криминальной стороне жизни города.

Их заказывают, в том числе, и для школьников. Недавно, вечером в пятницу 13 сентября, состоялась очередная такая экскурсия. В ней приняли участие старшеклассники одной из школ Центрального округа города.



Экскурсия началась в сумерках и завершилась уже в полной темноте. В ней участвовали школьники, их учителя и родители.



«Это вроде бы сомнительный контент, особенно для детей школьного возраста. Но подростки читают детективы, и документальные фильмы о расследовании страшных преступлений смотрят. Поэтому родительский комитет решил такое организовать. Детям рассказали о некоторых маньяках, совершавших преступления в Новосибирске. Все эти материалы экскурсоводы брали, по всей видимости, из публикаций в СМИ. Например, они рассказывали об маньяке Викторе Фокине, которого пресса называла «Дедом- потрошителем», – сообщила мама одной из школьниц Мария Т. BFM-Новосибирск.



Она рассказала, что в конце экскурсии были озвучены некоторые советы, как не стать жертвой маньяка.



Экскурсии под названием «По следам маньяков» появились не в Новосибирске. В Лондоне, например, уже много лет проводятся прогулки по местам, связанным с Джеком-потрошителем. История его убийств стала неотъемлемой частью городских легенд.



Однако если против показа мест преступлений XIX века редко кто выступает, то с экскурсиями, основанными на современных материалах, ситуация иная. Например, в 2015 году в Австралии разразился скандал из-за экскурсий в лесу, где хоронил своих жертв серийный убийца Айван Милат. После шквала критики организаторы отменили эти туры.



В России также проводятся экскурсии по местам, где действовали серийные убийцы. В Москве, например, можно отправиться на экскурсию туда, где совершал убийства Битцевский маньяк. А в Барнауле проводятся экскурсии, связанные с Политеховским маньяком.

Напомним, что в наукограде Кольцово водитель врезался в здание и погиб в горящей машине.