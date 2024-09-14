В Толмачево у мигранта отобрали 53-килограммовое кресло

В новосибирском аэропорту Толмачево у мигранта обнаружили кресло весом 53 килограмма.

В аэропорту Толмачево таможенники нашли в багаже гражданина Таджикистана парикмахерское кресло весом 53 килограмма. Он не указал его в декларации при прохождении таможенного контроля.



Мужчина объяснил, что кресло предназначено для его парикмахерской и будет использоваться в профессиональных целях, а не для личного использования.



В отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении, а кресло было изъято.

Напомним, что самолет, следовавший из Новосибирска в Южно-Сахалинск, подал сигнал о помощи.