84.05% 7
84.05% 7
сегодня
14 сентября, 16:35
пробки
3/10
погода
+20.1°C
курсы валют
usd 90.93 | eur 100.7
84.05% 7
сегодня
14 сентября, 16:35
пробки
3/10
погода
+20.1°C
курсы валют
usd 90.93 | eur 100.7
сегодня 13:53
общество проиcшествия

В Толмачево у мигранта отобрали 53-килограммовое кресло

Фото Густаво Зырянова / BFM-Новосибирск

В новосибирском аэропорту Толмачево у мигранта обнаружили кресло весом 53 килограмма.

В аэропорту Толмачево таможенники нашли в багаже гражданина Таджикистана парикмахерское кресло весом 53 килограмма. Он не указал его в декларации при прохождении таможенного контроля.

Мужчина объяснил, что кресло предназначено для его парикмахерской и будет использоваться в профессиональных целях, а не для личного использования.

В отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении, а кресло было изъято.

Напомним, что самолет, следовавший из Новосибирска в Южно-Сахалинск, подал сигнал о помощи.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в