Женщины из Новосибирска попали в топ-стюардесс: фотографии красавиц

Две жительницы Новосибирска вышли в финал конкурса «Топ стюардесс — 2024». Об этом сообщается на официальном сайте события.

В финал конкурса попали Юлия Ульянова и Валерия Беляцкая. Всего в финале будут участвовать 35 конкурсанток.

Валерия Беляцкая, 23-летняя участница, родом из Бишкека. Она проживает в Новосибирске и работает в авиакомпании «Azer Air», осваивает профессию логиста, посещает музыкальную школу и спортзал. Пять лет назад она выбрала авиацию вместо криминалистики.

Юлия Ульянова, 35 лет, родом из Новосибирска, отмечает 10-летний юбилей в профессии. Первый опыт она получила в авиакомпании S7, а затем перешла в деловую авиацию, где работает уже 7 лет. Она посетила 41 страну и отмечает, что авиация для неё стала домом, а экипаж — второй семьёй.

Полуфинал конкурса «Топ-стюардесс» прошёл 9 и 10 сентября в Москве. В него вошли 75 участниц, из которых в финал прошли 35.