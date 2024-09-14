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общество

Жителей Новосибирска предупредили о возможном дефиците картофеля в зимний период

Фото: Сиб.фм

Новосибирцы могут столкнуться с дефицитом картофеля предстоящей зимой.

В Министерстве сельского хозяйства Новосибирской области сообщили, что цена на местный картофель остается прежней с начала года. Однако из-за аномальных осадков качество картофеля значительно ухудшится.

Всего в регионе планируется собрать почти 250 тысяч тонн картофеля. По прогнозам, валовый сбор картофеля без учета урожая личных подсобных хозяйств составит около 70 тысяч тонн. В прошлом году этот показатель был примерно на 5 тысяч тонн больше.

По мнению экспертов Сибирского института растениеводства и селекции, ожидается, что сохранность урожая картофеля составит всего лишь 50%. Причина этого – значительное количество зараженных фитофторой и бактериальной гнилью клубней.

Министерство сельского хозяйства рекомендует не откладывать сбор урожая. Не стоит копать картофель во время дождя, а после сбора его необходимо хорошо просушить перед тем, как отправлять на хранение. Клубни, которые имеют признаки поражения, следует отделить и хранить отдельно от остальных. Об этом сообщает VN.

Напомним, что бывший вице-мэр Новосибирска Терешкова поделилась воспоминаниями о пятнице 13-го.

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Нина Раневская
Журналист

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