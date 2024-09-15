Арктический фронт надвигается на Новосибирскую область

В Новосибирскую область придет арктический фронт.

По данным синоптиков “Яндекс.Погоды”, с сегодняшнего дня, 15 сентября 2024 года, теплые деньки в регионе вновь сменят дожди и похолодание — северный ветер принесет фронт из Арктики.

Так, в Новосибирской области резко похолодает до +11 градусов, а с понедельника, 16 сентября, наступят ливни и пасмурная погода.

Однако 19 и 20 сентября воздух прогреется до +19 градусов, но в выходные дни обещают ливни.

Напомним, что синоптики обещают теплую зиму в 2025 году в Новосибирске