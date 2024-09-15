Бабье лето в Новосибирске отменяется: что идет на смену субботнему потеплению

Утро воскресенья 15 сентября обещает быть облачным с прояснениями и температурой не выше +7 градусов. Но и днем потепления ждать не стоит.

Столбик термометра поднимется лишь до +11 градусов. Удивительно, но в час ночи было теплее, чем будет в час дня в воскресенья.

Осадков в этот день не ожидается, слабый северо-западный ветер сменится северным со скоростью 4,6 м/с. Смена ветра по часовой стрелке осенью – однозначная примета плохой погоды.

А в ночь на понедельник возможно похолодание до +2 градусов. В общем, тепла хватило только на Сибирский фестиваль бега, но не более того.

Напомним, что именно завтра в Новосибирске завершается купальный сезон, а еще через день начинается отопительный.