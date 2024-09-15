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общество

Дополнительные автобусы на матч ХК «Сибирь» для болельщиков запустили в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске запустили дополнительные автобусы на матч хоккейной команды «Сибирь».

В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили о том, что на время матчей хоккейной команды Новосибирска «Сибирь» будет запущен дополнительный общественный транспорт на левом берегу.

«Введение касается общественного транспорта, который ходит по дамбе Октябрьского моста: автобусы №5, 6, 28, 39 и 44, троллейбусы №7 и 8, маршрутное такси №63 во 2-ю смену», – уточнили в мэрии.

Напомним, что масштабный полумарафон Раевича завершился в Новосибирске

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Валерия Митрохина
Журналист

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