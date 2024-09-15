Главой правления «Движения первых» стал участник программы «Время героев» Артур Орлов

Артур Орлов возглавил «Движение Первых».

В пресс-службе «Движения Первых» сообщили, что герой России, выпускник программы «Время героев» Артур Орлов назначен новым председателем правления общественного движения.

Биография

Артур Орлов начал военную службу еще в 2006 году. Он награжден медалью Суворова, дважды кавалер ордена Мужества.

В 2022 году за участие в Специальной военной операции Артур Орлов был удостоен высшей государственной награды — звания Героя России.

После службы он присоединился к программе «Время героев», которая реализуется по поручению Президента и занимается обучением российских ветеранов и участников специальной военной операции для подготовки кадров для государственной службы. В рамках программы Орлов прошел стажировку в команде Федерального агентства по делам молодежи и получил хороший управленческий опыт в сфере работы с подростками и молодыми людьми.