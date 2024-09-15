Колдун Влад Кадони из Новосибирска показал особняк за 52 млн рублей

Влад Кадони стал известен после шестого сезона проекта «Битва экстрасенсов» (16+). Однако одними экстрасенсорными шоу его деятельность не ограничилась: после Кадони появился в проекте «Дом-2» (16+) и даже стал его ведущим. И за время работы на ТВ успел неплохо заработать, что подтверждает его роскошный дом.

Впервые тему своего жилья телеведущий рассказал в конце 2023 года в шоу «Злые языки» (18+) ведущий рассказал, что сейчас стоимость дома оценивается в 52 миллиона рублей. Это двухэтажный коттедж примерно в 10 километрах от Москвы площадью около 180 квадратных метров.

Сам Кадони купил его в ипотеку за 28 миллионов рублей в 2021 году, остальное накрутилось благодаря инфляции и дорогому ремонту.

Хотя на первый взгляд ремонт не выглядит дорогим, как можно ожидать от телеэкстрасенса. Все выглядит просто и без излишеств. На фото видно, что пол почти во всех комнатах отделан кафелем с имитацией бетона, а стены преимущественно однотонные. Мебель Влад Кадони предпочитает современную и выбирает обычно темные тона, которые ярко контрастируют на фоне светлых стен. Винтовая лестница на второй этаж, где скрываются спальни, отделана мозаикой.

Сейчас Влад Кадони ведет авторскую программу «Кадони шоу» (16+), куда обращаются люди, столкнувшиеся со странными обстоятельствами.