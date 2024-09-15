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спорт

Масштабный полумарафон Раевича завершился в Новосибирске

Фото: Сиб.фм / Денис Шмаков

В Новосибирске завершился полумарафон Раевича.

Вчера, 14 сентября в Новосибирске прошел полумарафон Раевича, где на классическую дистанцию вышли более 300 женщин и более 800 мужчин.

Известно, что маршрут полумарафона длиной в 21097,5 — это 5 кругов по 4,2 километра по Красному проспекту и плюс финишная прямая.

По данным пресс-службы Сибирского фестиваля бега, первое место среди мужчин занял Артем Попов, второе — Илья Змазнев, третье место занял новосибирец Олег Сомов.

Среди женщин победу одержала Анна Викулова из Новосибирска, второе — красноярка Наталья Аристархова и третье — жительница Новосибирска Елена Седова.

Напомним, что Сиб.фм публиковал подборки фото с дистанции как мужских, так и женских маршрутов.

#забег
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Валерия Митрохина
Журналист

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