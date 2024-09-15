84.05% 7
84.05% 7
сегодня
15 сентября, 14:52
пробки
3/10
погода
+11°C
курсы валют
usd 90.93 | eur 100.7
84.05% 7
сегодня
15 сентября, 14:52
пробки
3/10
погода
+11°C
курсы валют
usd 90.93 | eur 100.7
сегодня 12:50
проиcшествия

На Кубани разыскивают подозреваемого в убийстве несовершеннолетней

Фото: Сиб.фм

На Кубани убили 12-летнюю девочку — убийца в розыске.

Как сообщает портал «Известия» со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета России по региону, уже две недели правоохранительные органы разыскивают убийцу 12-летней девочки из хутора Бураковского Краснодарского края.

По версии следствия, 1 сентября 2024 года девочка отправилась покататься на велосипеде и не вернулась домой. Об этом рассказала ее мама.

Результаты поиска оказались трагичными — тело ребенка обнаружили ночью в реке, на ее шее была завязана петля.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

Напомним, что на борту, выполнявшего рейс из Новосибирска в Челябинск, умер пассажир

#убийство
ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в