На Кубани разыскивают подозреваемого в убийстве несовершеннолетней

На Кубани убили 12-летнюю девочку — убийца в розыске.

Как сообщает портал «Известия» со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета России по региону, уже две недели правоохранительные органы разыскивают убийцу 12-летней девочки из хутора Бураковского Краснодарского края.

По версии следствия, 1 сентября 2024 года девочка отправилась покататься на велосипеде и не вернулась домой. Об этом рассказала ее мама.

Результаты поиска оказались трагичными — тело ребенка обнаружили ночью в реке, на ее шее была завязана петля.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

Напомним, что на борту, выполнявшего рейс из Новосибирска в Челябинск, умер пассажир