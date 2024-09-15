Новосибирский агроном предупредил местных дачников, когда нужно убирать капусту

О сборе капусты рассказал агроном из Новосибирска.

Как сообщает портал VN.ru, ссылаясь на заведующего кафедрой земледелия НГАУ, агронома Алексея Мармулева, сборку капусты следует совершить еще до первых заморозков, если кочаны планируют хранить в свежем виде. Если же урожай предназначен для засолки, то капусту можно оставлять на огороде до первого снега и настоящего мороза.

Также, по его словам, нижние листья капусты следует убирать для лучшей вентиляции кочана, однако полностью оголять его не стоит, так как капуста продолжает расти в это время года.

Для хранения капустных кочанов для свежих салатов лучше всего подходят овощехранилища, погреба, балконы и лоджии.

Напомним, что в Новосибирскую область идет резкое похолодание до -3 градусов