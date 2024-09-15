Новосибирский писатель Геннадий Прашкевич представил книгу о Юрии Магалифе

Книгу о Юрии Магалифе представил писатель из Новосибирска.

Как сообщает портал BFM-Новосибирск, прозаик и поэт Геннадий Прашкевич из Новосибирска написал книгу «Счастливый сказочник» о Юрии Магалифе, который известен как автор детских книг, в частности за счет сказки «Приключения Жакони».

Писатель Геннадий Прашкевич признался, что написал свою книгу быстро, так как у него изначально было все сложено в голове о Юрии Магалифе.

Известно, что он также является автором биографий Джона Толкина, Рэя Брэдбери, Жюля Верна, а также братьев Стругацких и Станислава Лема.

Напомним, что в Новосибирске сказочник обучает детей-инвалидов писательскому мастерству