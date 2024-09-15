Новосибирцы вывезли за границу 445 питомцев в 2024 году

С начала 2024 года из Новосибирска за границу уехали 445 питомцев.

Они путешествовали вместе с владельцами на самолётах, поездах и автомобилях. Все животные были обеспечены ветеринарными сертификатами.

По данным пресс-службы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора, наибольшее количество питомцев отправилось в Сербию, Черногорию и страны Евросоюза. Популярными направлениями также стали Турция, Грузия, Хорватия, Азербайджан и Таиланд.

В числе перевезённых животных были как породистые, так и беспородные кошки и собаки.

Специалисты напоминают владельцам о необходимости ознакомиться с санитарными правилами стран назначения и требованиями перевозчиков. Для ускорения оформления ветеринарных сертификатов рекомендуется заранее внести информацию в систему E-cert.

С 16 сентября вступили в силу новые правила для перевозки некоммерческих животных в страны Европейского Союза, согласно которым необходимо предоставить результаты лабораторного анализа на титр антител к вирусу бешенства.