Об импортозамещении в литературе рассказали на форуме «Книжная Сибирь» в Новосибирске

В воскресенье, 15 сентября, в Новосибирске завершился форум «Книжная Сибирь».

В мероприятии приняли участие десятки российских издательств, книготорговых сетей и независимых книжных магазинов, которые обсудили актуальные тренды книжной индустрии. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

В последние три года произошло сокращение поступлений новой зарубежной литературы в Россию. Основные причины — сложности с платежами и юридические вопросы. В 2022 и 2023 годах этот дефицит не был заметен для покупателей из-за ранее заключенных контрактов, однако в настоящее время доля новых книг от иностранных авторов значительно снизилась. В результате, российские писатели заполнили освободившуюся нишу на рынке.

По словам Анны Яковлевой, основателя и директора книжного магазина «Карта мира», российские молодые авторы стали активно развиваться и привлекать внимание читателей. Важные имена среди них не нуждаются в рекламе — новые книги востребованы, и покупатели активно их ищут.

Наталья Искра, руководитель отдела продаж по СФО издательства «Эксмо», отметила, что книжная индустрия находит новые точки роста. Рынок российских авторов активно развивается, а переиздание старых книг также способствует росту. Искра выразила уверенность в дальнейшем спросе на книги разных жанров, включая детскую литературу, художественные произведения и нон-фикшн.

Одним из актуальных трендов стало увеличение интереса читателей к регионам России. Новые произведения часто описывают события, происходящие в конкретных российских городах, что вызывает интерес у читателей и даже приводит к туристическим поездкам. Примером служит книга Анастасии Максимовой «Дети в гараже моего папы», действие которой происходит в Новосибирске.