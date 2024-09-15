Опубликован список победителей полумарафона Александра Раевича в Новосибирске

Известны результаты полумарафона в Новосибирске.

Вчера, 14 сентября, в Новосибирске состоялось масштабное спортивное мероприятие, которое объединило почти 15 000 спортсменов города. Полумарафон, посвященный памяти легендарного тренера, проводился в Новосибирске уже в 27-й раз.

В пресс-службе министерства спорта и физической культуры Новосибирской области сообщили итоги XXVII полумарафона Александра Раевича.

Результаты среди женщин:

1 место – Анна Викулова (Новосибирская область) – 01.12,10

2 место – Наталья Аристархова (Красноярский край) – 01.12,39

3 место – Елена Седова (Новосибирская область) – 01.15,50.

Результаты среди мужчин:

1 место – Артем Попов (Республика Хакасия) – 01.04,28

2 место – Илья Змазнев (Республика Хакасия) – 01.06,04

3 место – Олег Сомов (Новосибирская область) – 01.07,28.

Сиб.фм ранее публиковал кадры полумарафона, а также показывал горячие фотоснимки бегущих мужчин и женщин. Самым запоминающимся спортсменом стал полуголый мужчина, который пробежал по центру города с надписью на спине «Правда всегда одна».

Также напомним, что Сиб.фм вел онлайн-репортаж вчерашнего полумарафона.