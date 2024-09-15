«Оставьте их себе, они нам не нужны»: почему бойцов «Ахмата» не возвращают из украинского плена

Алаудинов обратился к чеченцам, которые воевали в его подразделении.

Командир батальона спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов выступил с заявлением по поводу чеченских бойцов, добровольно сдавшихся в плен Вооружённым силам Украины в Курской области.

Он недоволен их поступком. Генерал осудил звонки, поступающие от украинских спецслужб в Чечню с просьбами о помощи от пленных.

«Украинцам я говорю, оставьте их себе, они нам не нужны. Сто лет и два года вообще не надо мне звонить. Я что вам, обменщик, что ли?» — написал Алаудинов в личном телеграм-канале.

Алаудинов заявил, что сдача в плен является позором для чеченца, который можно искупить только кровью. Он подчеркнул, что бойцы, сдавшиеся добровольно, утратили право на возвращение. При этом командир заявил, что различает тех, кто сдался по собственной воле, и теми, кто был взят в плен в результате ранения или контузии.

По его словам, в плену находятся пятеро бойцов «Ахмата», включая стрелков и связистов.

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