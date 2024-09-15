СГК опубликовало список улиц, где раньше всех подключат отопление в Новосибирске

С 18 сентября жилой фонд Новосибирска начнут подключать к отоплению. Где раньше всех появится отопление?

По данным СГК, запуск системы теплоснабжения будет производиться в несколько этапов. Где появится отопления с 18 сентября, на 1-м этапе:

ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): часть ул. Котовского, часть ул. Ватутина от пл. Труда до пл. Маркса, ул. Пермитина, поселок Восточный, ул. 1-я 2-я Чулымская, Ясный Берег.

ТЭЦ-2 (Городской вывод): ул. Инская, ул. Серебренниковская, ул. Колыванская, ул. Каинская, ул. Сибревкома, ул. Чаплыгина от ул. Серебренниковская; ул. Свердлова, ул. Октябрьская, ул. Максима Горького, ул. Щетинкина, ул. Депутатская от Красного проспекта до ул. Каменской.

ТЭЦ-3: Ленинский район: п. Затон, часть Троллейного ж/м, ул. Киевская, ул. Новосибирская, ул. Широкая, Кировский район: ул. Беловежская (кроме ЦТП-к49 по ул Сибиряков Гвардейцев, 44/3), ул. Палласа, Акатуйский жилмассив, часть Затулинского ж/м, ул. Петухова от ул. Палласа до ул. Сибиряков-Гвардейцев.

ТЭЦ-4: ул. Новая Заря, ул. Д.Давыдова, ул. О.Дундича, ул. Учительская, ул. Магаданская, ул. Катодная, ул. Залесского, ул. Минина, ул. Аэропорт, ул. Даргомыжского, ул. Дунаевского, ул. Рассветная, ул. Курчатова, ул. Красных Зорь.

ТЭЦ-5: ул. Чапаева, ул. Пожарского, ул. Первомайская, ул. Героев Революции, ул. Шмидта, ул. Баумана, ул. Маяковского, ул. Физкультурная, ул. Красный Факел, ул. Марии Ульяновой, ул. Тельмана, ул. Эйхе, ул. Заречная, ул. Лазурная, ул. Высоцкого, ул. Т. Снежиной, В.Потылицина, ул. Доватора, Гусинобродское шоссе, ул. Толбухина, ул. Карбышева, ул. Липецкая.

Ранее СГК заявляла, что социальные учреждения начнут подключать к отоплению с 16 сентября.