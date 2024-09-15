Синоптики обещают теплую зиму в 2025 году в Новосибирске

Новосибирская зима обещает быть теплой в 2025 году.

По данным “Яндекс.Погоды”, в декабре в Новосибирске ожидается теплая зимняя погода от -8 до -15 градусов. Самый холодный день будет 22 декабря — похолодает до -22 градусов.

А уже в первую ночь 2025 года столбики термометров опустятся до -11 градусов — 1 января днем похолодает до -12 градусов и до -16 градусов в ночь с 1 на 2 января.

При этом и снегопады в регионе ожидаются преимущественно слабыми.

Напомним, что в Новосибирскую область идет резкое похолодание до -3 градусов