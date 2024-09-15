Стало известно, закроют ли КВН после смерти Маслякова

Александр Масляков, основатель и бессменный ведущий программы «Клуб веселых и находчивых» (КВН), скончался в возрасте 82 лет.

Масляков был легендарной фигурой на российском телевидении и играл важную роль в популяризации юмористических передач в стране. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, одном из самых почетных мест для захоронения выдающихся деятелей культуры и искусства. Об этом пишет Московский комсомолец.

Масляков родился 24 ноября 1941 года во время эвакуации. Его путь к телевизионной славе начался в 1964 году, когда он, будучи студентом Московского института инженеров транспорта, был приглашен вести новый юмористический проект на Центральном телевидении — КВН. Передача сразу завоевала популярность среди зрителей, став настоящим феноменом советского телевидения.

Однако в начале 1970-х годов шоу закрыли по причинам, связанным с цензурой и политическим климатом того времени. КВН вернулся в эфир только в 1986 году в эпоху перестройки, став символом обновления и открытости нового времени. Возрождение программы Масляков воспринял как возможность вернуть юмор на экраны и дать молодежи трибуну для самовыражения. Программа быстро набрала популярность, а Масляков стал неотъемлемой частью этого шоу, превращаясь в одного из самых узнаваемых лиц на телевидении.

В 1990-х годах Масляков учредил компанию, которая занималась производством и продвижением КВН. Этот шаг был частью общей тенденции перехода государственных телепроектов в частные руки. КВН продолжал развиваться, создавая «звездную фабрику», из которой вышли многие известные артисты и юмористы, такие как Сергей Светлаков, Михаил Галустян, Гарик Мартиросян и многие другие.

Смерть Александра Маслякова вызвала волну соболезнований не только со стороны коллег и политиков, но и от известных участников российских юмористических проектов, которые начинали свою карьеру в КВН. Память Маслякова также будет жить через его семью, которая продолжает управлять делами программы.

КВН остается важным проектом на российском телевидении и символом юмористического искусства. Сам Масляков навсегда останется в истории как человек, который не только создал это уникальное шоу, но и сохранил его на протяжении десятилетий.