84.05% 7
84.05% 7
сегодня
15 сентября, 12:45
пробки
2/10
погода
+11°C
курсы валют
usd 90.93 | eur 100.7
84.05% 7
сегодня
15 сентября, 12:45
пробки
2/10
погода
+11°C
курсы валют
usd 90.93 | eur 100.7
сегодня 10:14
проиcшествия

В ночном ДТП в Новосибирской области женщина погибла под колесами иномарки

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

Под Новосибирском произошло смертельное ДТП.

В пресс-службе ГАИ по Новосибирской области сообщили, что сегодня ночью, 15 сентября, 31-летняя женщина за рулём Toyota Caldina, двигаясь по автодороге Н-2141 «Сокур — Новосибирск», на 25 километре наехала на женщину-пешехода, которая шла по проезжей части без световозвращающих элементов на одежде.

В результате 35-летняя женщина-пешеход скончалась от полученных травм.

Напомним, что в Новосибирске жизнь молодого парня и девушки унесло в ДТП с погрузчиком

#авария, дтп
ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в