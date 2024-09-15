В ночном ДТП в Новосибирской области женщина погибла под колесами иномарки

Под Новосибирском произошло смертельное ДТП.

В пресс-службе ГАИ по Новосибирской области сообщили, что сегодня ночью, 15 сентября, 31-летняя женщина за рулём Toyota Caldina, двигаясь по автодороге Н-2141 «Сокур — Новосибирск», на 25 километре наехала на женщину-пешехода, которая шла по проезжей части без световозвращающих элементов на одежде.

В результате 35-летняя женщина-пешеход скончалась от полученных травм.

Напомним, что в Новосибирске жизнь молодого парня и девушки унесло в ДТП с погрузчиком