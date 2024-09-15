В Новосибирске активисты протестантской церкви активизировались на площади Калинина

В субботу и воскресенье, 14 и 15 сентября, на площади Калинина в Новосибирске прошла акция протестантской церкви.

Множество представителей церкви раздавали Библии и общались с прохожими. Священники встречали людей на выходах из метро и у электросамокатов, предлагая молитву.

Один из священников, Алексей, с плакатами у электросамокатов сообщил прохожим: «Я – священник. Давайте, я за вас помолюсь!».

На просьбы о молитве он раздавал бумажные сердца со ссылкой на сайт протестантской церкви.

Корреспондент «МК в Новосибирске» отметил, что на улице Дуси Ковальчук осталось много экземпляров «Нового завета», но точное количество новых прихожан не установлено.