В Новосибирске Папа Римский назначил нового католического епископа Штефана Липке

Папа Франциск назначил вспомогательного епископа Преображенской епархии в Новосибирске.

Им стал Штефан Липке, генеральный секретарь Конференции католических епископов России.

Штефан Липке родился в Германии, в городе Эссене, в 1975 году. Он окончил высшую духовную семинарию и Папский Григорианский университет в Риме.

Липке был рукоположен в священники в 2002 году. С 2011 года служил в епархии Новосибирска. Теперь он назначен вспомогательным епископом Преображенской епархии и титулярным епископом Арены.

Ранее Сиб.фм сообщал, что священник из Новосибирска вышил плащаницу Пресвятой Богородицы.