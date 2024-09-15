В Новосибирске пропала 70-летняя женщина

Пенсионерку ищут волонтеры в Новосибирске.

В группе “ЛизаАлерт” социальной сети “ВКонтакте” сообщили о том, что в Новосибирске пропала 70-летняя Людмила Машанова. Последний раз пенсионерку видели 14 сентября 2024 года в в Советском районе города.

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, серо-зеленые глаза, седые волосы.

В день исчезновения на ней предположительно были светло-коричневое пальто с капюшоном, черные брюки, голубые туфли, бело-коричневый платок. С собой – черный рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении Людмилы, сообщите по телефону горячей линии «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52 или номеру полиции 112.