В Новосибирске рассказали о строжайших запретах на 15 сентября на православны праздник

Что запрещено делать в день святого мученика Мамонта?
15 сентября Православная Церковь чтит память мученика Маманта, в народе вспоминают славные деяния князя Олега.
Мученик Мамант – это святой, который жил и пострадал во время правления императора Аврелиана. Мамант проповедовал христианскую веру, за что и был замучен, а затем и казнен.
Князь Олег правил Киевской Русью после Рюрика. Он сделал Киев столицей Руси, подчинил себе множество славянских князей и победил хазар, которые своими разорительными набегами приносили русичам множество бед.
Запреты
· В этот день нельзя жаловаться на жизненные невзгоды. Если это сделать, то вас будут преследовать еще более серьезные неудачи.
· Нельзя обижать животных и птиц – Высшие силы могут разгневаться и наслать на человека болезни и несчастья.
· В это день не стоит совершать крупные покупки и проводить финансовые операции – все это послужит источником проблем в ближайшем будущем.
· Не надевайте яркую одежду, которая привлекает к себе всеобщее внимание, иначе удача вас покинет.
· Не ленитесь и не поддавайтесь унынию, чтобы не вступить в затяжную черную полосу.
· Не отказывайте в помощи тем, кто в ней нуждается, иначе рискуете оказаться в бедственном положении.
Важные дела
· Девушки и молодые люди, которые хотят обрести семейное счастье, должны провести этот день в обществе лиц противоположного пола.
· Уделите внимание домашним животным, проявите заботу о них, и тогда в ваш дом придет благополучие.
· Наведите порядок дома, избавьтесь от старых ненужных вещей.
· Окурите дом ладаном, чтобы защитить свое жилище от негативного воздействия.
· В этот день можно проводить свадьбы, делать предложение руки и сердца, а также ходить на свидания.
· Перенесите начало нового дела на другое время, а сегодня хорошенько потрудитесь над текущими вопросами.