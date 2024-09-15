В Новосибирске рассказали о строжайших запретах на 15 сентября на православны праздник

Что запрещено делать в день святого мученика Мамонта?

15 сентября Православная Церковь чтит память мученика Маманта, в народе вспоминают славные деяния князя Олега.

Мученик Мамант – это святой, который жил и пострадал во время правления императора Аврелиана. Мамант проповедовал христианскую веру, за что и был замучен, а затем и казнен.

Князь Олег правил Киевской Русью после Рюрика. Он сделал Киев столицей Руси, подчинил себе множество славянских князей и победил хазар, которые своими разорительными набегами приносили русичам множество бед.

Запреты

· В этот день нельзя жаловаться на жизненные невзгоды. Если это сделать, то вас будут преследовать еще более серьезные неудачи.

· Нельзя обижать животных и птиц – Высшие силы могут разгневаться и наслать на человека болезни и несчастья.

· В это день не стоит совершать крупные покупки и проводить финансовые операции – все это послужит источником проблем в ближайшем будущем.

· Не надевайте яркую одежду, которая привлекает к себе всеобщее внимание, иначе удача вас покинет.

· Не ленитесь и не поддавайтесь унынию, чтобы не вступить в затяжную черную полосу.

· Не отказывайте в помощи тем, кто в ней нуждается, иначе рискуете оказаться в бедственном положении.

Важные дела

· Девушки и молодые люди, которые хотят обрести семейное счастье, должны провести этот день в обществе лиц противоположного пола.

· Уделите внимание домашним животным, проявите заботу о них, и тогда в ваш дом придет благополучие.

· Наведите порядок дома, избавьтесь от старых ненужных вещей.

· Окурите дом ладаном, чтобы защитить свое жилище от негативного воздействия.

· В этот день можно проводить свадьбы, делать предложение руки и сердца, а также ходить на свидания.

· Перенесите начало нового дела на другое время, а сегодня хорошенько потрудитесь над текущими вопросами.