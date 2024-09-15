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общество

В Новосибирске стали известны подробности смерти заслуженного физрука РФ Посаженникова

Фото: мэрия Новосибирска

Стало известно о смерти заслуженного работника культуры России, новосибирского журналиста Александра Посаженникова. В советское время он занимал пост председателя Комитета по физкультуре и спорту региона. Являлся президентом федерации конного спорта Новосибирской области и работал директором медико-педагогического центра «Надежда».

Сообщается, что он не дожил месяца до своего 87-летия. Умер от тяжелой болезни. 14 сентября его похоронили.

Редакция Сиб.фм выражает соболезнования родным и близким Александра Посаженникова.

Ранее стало известно о смерти баскетболиста Александра Брызгалова.

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Александр Борисов
журналист

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