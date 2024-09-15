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общество

В Новосибирской области местная жительница вырастила килограммовый помидор

Фото: VN.ru

Килограммовый помидор «Могучее вымя» вырастила жительница Новосибирской области.

Как сообщает портал VN.ru, жительница Болотного Новосибирской области вырастила огромный помидор размером в 900 граммов — его сорт называется «Могучее вымя».

По словам кандидата биологических наук Алексея Яновского, сортов помидоров очень много и чаще всего люди приобретают плоды среднего размера, которые годятся и для салатов, и для консервирования.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирский агроном предупредил местных дачников, когда нужно убирать капусту

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Валерия Митрохина
Журналист

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