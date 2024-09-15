ВСУ возобновили атаки под Курском: что известно о боях 15 сентября

Вооруженные силы Украины возобновили атаки под Курском.

По информации портала “Аргументы и Факты”, на сегодняшний день в Курской области вооруженные силы Украины пытаются прорваться в тыл наступающей армии РФ. Сейчас идут тяжелые бои за Любимовку, и если ее удастся взять, то кольцо окружения вокруг частей ВСУ может замкнуться.

Из-за этого украинские войска пытаются отвлечь внимание российской армии и начать самостоятельное наступление в Глушковском районе.

Предполагается, что от исхода этих боев будет зависеть наступление российских частей на Любимовку.

Напомним, что в Госдуме сделали громкое заявление об СВО