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общество

«Вы что, больные?»: Наташа Королева обратилась к журналистам, которые ворвались в квартиру родителей ее невестки

Фото: соцсети Мелиссы

Популярная певица Наташа Королёва выразила своё возмущение в адрес журналистов, которые, по её словам, проникли в квартиру родителей её невестки Анны Волынкиной (Мелиссы).

В своём видеообращении она рассказала, что представители СМИ использовали скрытые камеры и преследовали младшего брата жены её сына Архипа Глушко, пытаясь получить информацию о семье.

Королёва призвала журналистов уважать частную жизнь обычных людей.

«Хочу обратиться к журналистам, которые под вымышленным предлогом ворвались в квартиру родителей Мелиссы. Ребята, вы что, больные? У вас совсем всё плохо с психикой? Зачем вы это делаете?» — заявила певица.

22-летний сын Наташи Королёвой и Сергея Глушко женился на Мелиссе в августе этого года. Недавно семья уже делилась подробностями свадебного торжества в эфире ток-шоу. Однако этого оказалось недостаточно для некоторых представителей СМИ.

Мелисса также обратилась с просьбой оставить её близких в покое. Она заявила, что ее родители простые люди. Мелисса говорит, что для них быть в центре внимания – большой стресс.

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Игорь Кириченко
Журналист

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