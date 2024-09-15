Выжить в Дубае от 15.09.2024: самый сложный финал за всю историю — Александра Сухорукова из Новокузнецка «выбила победу» у звезды ТНТ Славы Чепурченко

15 сентября состоялся финал шоу «Выжить в Дубае»: за победу бились четверо: двое из звёздной команды, двое из народной. Из звездной: актер Слава Чепурченко и спортсмен Саша Стоун. Из народной: Саша Сухорукова из Новокузнецка и Андрей Зубенко из Тюмени.

Для первого большого парного испытания участники разделились следующим образом: Андрей из Тюмени и Саша Стоун, Александра из Новокузнецка и Слава Чепурченко.

Первое испытание. «Водяные мельницы»

Участникам было необходимо разделиться на двое. Первому: набирать воду ртом из аквариума (находясь в перевернутом состоянии), переливать эту воду (ртом) в сосуд. Действие происходило на импровизированных мельницах. Второму важно было: полностью контролировать механизм мельницы. То есть вращать мельницу с нужной скоростью, вовремя останавливать. Ответственность за результат была а каждом участнике пары.

Важно было наливать воду до того, пока не выпадет из колбы шарик... и не ударит в гонг.

Саша и Слава быстро выбрали нужную тактику, Слава крутил мельницу в одну сторону, Саша же поняла с какой скоростью ей нужно набирать воду в рот... чтобы как можно скорее прийти к финишу.

Саша Стоун с Андреем напротив, долго не могли разобраться в тактике, это и тормозило их. Плюс, Стоун сильно тяжелее девушки Саши, Андрею, который крутил его в мельнице, приходилось непросто.

Саша из Новокузнецка в какой-то момент поняла, что наш темп стал другим... медленнее.

«Я слышу, как кряхтит Слава. Я понимаю, что всё может измениться в любую секунду», — признавалась участница на камеру.

В какой-то момент участники услышали щелчок. Шарик ударился об гонг.

«Мы выиграли! Мы! Вот это шайка неудачников, которую не хотели брать в команду... мы победили», — произнесла Саша из Новокузнецка, обидевшись на Стоуна и Андрея, что никто из них не взял ее к себе в команду для полуфинального парного испытания.

«Мы просто сделали двух качков. Я в шоке», — сказал на камеру Чепурченко.

«Вот так случается, что не особо достойные люди проходят в супер финал», — подчеркнул огорченный Саша Стоун.

Спортсмен также отметил, что ему неважно кто выиграет. Он для себя выводы сделал.

Саша из Новокузнецка же призналась, что если бы пошла на испытание с Андреем из Тюмени, то вряд ли бы выиграла. Победу их команде принёс именно Слава Чепурченко.

«Я здесь прежде всего ради своей дочери, ради того, чтобы она увидела меня. Поняла, что мама смогла, мама может и она сможет. У тебя всё получится. Просто запомни: что сдаваться не надо. И даже, если вокруг тебя большие, страшные, злые люди, и ты одна... Не бойся. У тебя всё получится», — призналась на камеру Саша из Новокузнецка.

Напомним, что у молодой мамы проблемы с позвоночником, вместо позвонков – пластины. Она не может нормально сгибаться, сидеть, двигаться. Это генетическое заболевание, которое она получила при рождении. Это никак не связано не с какими-либо авариями или другими несчастными случаями. Тоже заболевание и у ее дочери.

Саша Стоун признался, что на этом проекте он научился принимать поражения. Андрей из Тюмени отметил, что конечно ему очень хотелось выиграть, но звёзды на небе распорядились иначе, с этим ничего не поделать.

Игра номер 2

В финале встретились Саша Сухорукова и Слава Чепурченко.

Задание первое

«Ваша задача забивать фишки своего цвета в лунки по углам. Забивать можете в любую. Чтобы забить фишку, нужно выставить игровой диск на стартовую линию и ударить по нему любым пальцем», — объяснила Ляйсан.

Если человек в свой вход забил свою фишку, то может сходить ещё раз. Если забил фишку соперника, то помог ему. Тот, кто за 15 минут забьёт больше фишек, тот и победил.

Саша использовала тактику случайностей: била куда придётся. Слава, напротив, пытался понять, куда именно следует удалять... в результате они завершили игру со счетом 3:3, то есть «ничья».

Таким образом, само испытание для них закончилось со счётом 1:1.

Испытание второе

«Калах». Это задание принесло победу Павлу Мамаеву в первом сезоне проекта. Правило непростые, разобраться можно лишь сыграв с соперником. Важно собрать как можно больше камней. По ходу игры снова ничья. Саша собрала 24 камня и Слава собрал такое же количество.

Испытание третье

Две сумки. Заглянуть в одну из них может только один. Второй может задавать заглянувшему любые вопросы. Второму нужно сказать в какой из двух сумок деньги.

«Давай на «цу-е-фа», кто выигрывает, тот заглядывает», — предложил Слава Саше.

Сибирячка согласилась.

«Я выиграл, я заглядываю», — сказал Слава.

В результате Слава выбирал сумку и заглядывал в неё, а Саше нужно было выбрать одну из двух сумок. Саша задала Славе несколько вопросов, он ответил, что внутри лежат деньги... розового цвета, пятитысячные купюры, их очень много, а также в сумке есть пакет, и удивительно, что этот пакет, не шуршал. Саша долго не могла понять: «Верить Славе или нет!». Несколько раз меняла свое мнение, но все же выбрала ту сумку, где по словам Славы, лежали деньги. В результате Саша Сухорукова выиграла проект «Выжить в Дубае» (второй сезон).

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