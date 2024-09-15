Певец Шура из Новосибирска заявил, что ненавидит детей

«Человек-эпатаж» из Новосибирска вознесся на силе шока – и в итоге в 90-е годы его песни пела вся страна. Но есть и обратная сторона популярности, которая сопровождала уроженца Новосибирска до и после популярности.

После того, как он надолго пропал с экранов, Шура всплыл в 2018 году, когда переписал на знакомого свою квартиру за 35 миллионов рублей, в которой жил 15 лет. Потом артист заявлял, что его обманули, подал на того самого знакомого в суд, дело проиграл и в итоге купил себе новую недвижимость, еще дороже. Так что проблем с жильем у него нет, но детей 49-летний Шура все равно не хочет. И вот почему:

«Детей не будет в моей жизни, их не будет. Я не позволю никого себе взять из детского дома, не моя вообще история. А сам по себе я давно для себя решил, что зачем подвергать кого-то каким-то там медикаментозным действиям, зная о том, что я и наркоман бывший, и алкогольный. Нафиг это надо».

Хотя он и признал, что если встретит женщину, которую действительно полюбит и у нее уже будет ребенок, он его примет и станет хорошим отчимом. Но биологическим детям он боится передать свою предрасположенность к вредным привычкам. Пока, правда, второй половинки у него так и не появилось, а компанию ему составляет собака.

В начале сентября, напомним, Шура столкнулся с мошенничеством перед отменой концерта в Ростове.