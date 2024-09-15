Жители Новосибирска начали жаловаться на штрафы из-за сбоев в работе Wildberries

Из-за сбоев работы маркетплейса Wildberries появились штрафы, на которые начали массово жаловаться местные жители.

По данным сайта downdetector.su, с разных регионов России, в том числе и с Новосибирской области, стали появляться негативные отзывы на маркетплейс Wildberries.

По словам пользователей, у приложения произошел сбой и теперь люди не могу получить свои посылки. Помимо этого, за отмененные посылки у них списывают деньги.

«Всем заказы поотменяли, у меня отменили пять заказов. 500 рублей сняли ни за что. Хорошо сегодня WB заработает со всех», — рассказали возмущенные пользователи.

В свою очередь, в службе поддержке ответили, что разберутся с данным инцидентом.