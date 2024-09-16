Бойцы из Новосибирска пригрели в зоне СВО маленького щенка

В зоне специальной военной операции бойцы из Новосибирска пригрели маленького щенка Сармата.

В социальной сети ВКонтакте в группе “Народный Фронт | Новосибирская область” сообщили о том, что в рядах новосибирских военнослужащих в зоне СВО появился маленький гость — бойцы нашли погибшую маму и ее щенка, которому на вид два месяца.

“Малыша наши парни не могли не забрать под своё крыло”, — говорится в группе.

Известно, что щенка назвали Сармат.

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