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общество

Бойцы из Новосибирска пригрели в зоне СВО маленького щенка

Фото: ВКонтакте / группа «Народный Фронт | Новосибирская область»

В зоне специальной военной операции бойцы из Новосибирска пригрели маленького щенка Сармата.

В социальной сети ВКонтакте в группе “Народный Фронт | Новосибирская область” сообщили о том, что в рядах новосибирских военнослужащих в зоне СВО появился маленький гость — бойцы нашли погибшую маму и ее щенка, которому на вид два месяца.

“Малыша наши парни не могли не забрать под своё крыло”, — говорится в группе.

Известно, что щенка назвали Сармат.

Напомним, в Октябрьском районе Новосибирска енотовидная собака остановила работу предприятия

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Валерия Митрохина
Журналист

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