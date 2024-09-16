Череда аномальных погодных явлений придёт в Новосибирск в октябре

В октябре в Новосибирске ожидается аномальная погода с резкими перепадами.

Погода в Новосибирской области не перестает удивлять местных жителей. Так, например, в октябре 2024 года сибиряки смогут ощутить весь спектр погодных явлений.

По данным синоптиков портала nsk.nuipogoda, первые два дня месяца пройдут пасмурно и с небольшим дождем. Температура воздуха составит до +11 градусов.

С 3 по 4 октября резко температура спадет до +1 градуса, также ожидаются осадки в виде дождя со снегом. К выходным первой недели придут даже заморозки до -1 градуса.

На смену пасмурной погоды явится солнце, которое обещает пробыть в Новосибирске с 7 по 9 октября. Погода также порадует и температурой до +11 градусов.

На 16 октября вновь ожидается снег с дождем и похолодание, однако после него резко потеплеет до +12 и наступит солнце.

Уже к концу месяца холодных дней станет больше, а снег станет выпадать все чаще — с 25 по 28 и 31 октября ожидаются осадки в виде белых хлопьев снега.