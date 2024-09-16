Движение Первых возглавил Герой России Артур Орлов

Новым председателем правления Движения Первых назначен Герой России Артур Орлов. Соответствующий указ 14 сентября подписал Президент России Владимир Путин. Григорий Гуров, возглавлявший Движение Первых со дня основания, становится руководителем Федерального агентства по делам молодежи.

После указа о назначении Артур Орлов обратился к участникам Движения в социальных сетях.

«Воспитывая наших детей хорошими людьми и ответственными гражданами, мы защищаем будущее страны.Сейчас мне выпала большая честь применить весь опыт и знания в Движении Первых. Наше Движение – это люди: участники, педагоги, наставники, родители. Надеюсь, что мы сможем стать одной сплоченной командой-семьей и сделать вместе много хорошего для нашей любимой России. Уже начал знакомство с коллективом, встречался и общался с участниками Движения.Всегда открыт для ваших предложений, идей и инициатив. Продолжаем Движение!» – отметил Артур Орлов.

Артур Орлов родился в посёлке Кизнер Удмуртской Республики. Выпускник Казанского высшего военного командного училища. Военную службу он начал в 2006 году, и за это время не раз проявлял мужество и отвагу при защите интересов нашей страны. Имеет множество наград – награждён медалью Суворова, дважды кавалер ордена Мужества. В 2022 году за участие в Специальной военной операции Артур Орлов был удостоен высшей государственной награды – звания Героя России.

В 2023 году Артур Орлов был назначен на должность преподавателя Военного учебно-научного центра сухопутных войск в Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации, а позже возглавил научно — исследовательский отдел центра.

Опыт, мужество и преданность своей стране, проявленные во время военной службы, стали основой для успешного управления проектами, ориентированными на подростковую и молодежную аудиторию. Так, последние несколько лет Артур Орлов регулярно участвовал в федеральных проектах и патриотических программах, где общался и работал со школьниками и их наставниками.

После службы Артур Орлов присоединился к программе «Время героев», которая реализуется по поручению Президента и занимается обучением российских ветеранов и участников СВО для подготовки кадров для государственной службы. В рамках программы он прошел стажировку в команде Федерального агентства по делам молодежи и получил хороший управленческий опыт в сфере работы с подростками и молодыми людьми.

Опыт, энергия, знания, а главное личный пример Артура Орлова позволят дать новый импульс развитию Движения Первых и вывести проекты на новый уровень. Григорий Гуров вместе с новым председателем правления Движения Первых продолжит тесное и плодотворное сотрудничество в рамках реализации стратегии развития молодежной политики.