Эксперты прогнозируют рост ставок по вкладам на 0,7-0,8 пп

Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ станет новым драйвером увеличения доходности по сберегательным продуктам. Наиболее привлекательными останутся условия на сроках до года: в ближайшее время ставки по ним могут вырасти на 0,7-0,8 пп, прогнозируют аналитики ВТБ.

Комментарий старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Брейтенбихера:

Решение Центрального банка – сигнал финансовому рынку о том, что жесткий курс будет неизменным как минимум до конца года. На этом фоне ставки по депозитам продолжат расти. По прогнозам ВТБ, в ближайшее время увеличение доходности составит порядка 70-80% от сегодняшнего повышения ключевой ставки, то есть около 0,7-0,8 п.п. При этом в ноябре-декабре, когда банки традиционно усиливают конкуренцию за розничные пассивы, они могут снова скорректироваться и достигнуть пиковых в этом году значений.

С учетом сигналов ЦБ о сохранении высокой ключевой ставки долгое время банки продолжат смещать максимальную доходность с краткосрочных на среднесрочные продукты. Сегодня уже достаточно большая доля открываемых вкладов на рынке приходится на инструменты сроком от 6 месяцев до 1 года – около 65% (+24 п.п. с начала года). По нашей оценке, до конца года доля среднесрочных вкладов будет вытеснять долю «коротких» депозитов (от 3 до 6 месяцев).

Экстра-высокие ставки по депозитам, сохраняющиеся уже рекордные 9 месяцев, будут стимулировать дальнейший рост интереса россиян к накоплению средств. Прежде всего — в рублях. Это позволит показать рынку сбережений максимальный рост за всю истории России. Ранее мы ожидали, что к концу года рублевый портфель достигнет 51,9 трлн, во всех валютах – 55,8 трлн (+ 24% к 2023 г.). С учетом нового раунда повышения ключевой ставки, очевидно, что прирост рынка будет более значительным.