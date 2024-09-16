Еще два бойца из Новосибирской области вернулись из плена

Из плена вернулись еще два бойца-уроженца Новосибирской области.

Как сообщает портал Сибкрай.ru, ссылаясь на уполномоченного по правам человека в Новосибирской области Елену Зерняеву, двое жителей региона вернулись из плена на родину.

По информации Министерства обороны Российской Федерации, военнослужащие были захвачены в плен в Курской области.

Также уточняется, что с января текущего года из плена были возвращены 13 жителей Новосибирской области.

Напомним, что в Госдуме сделали громкое заявление об СВО