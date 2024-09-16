В Новосибирске ушел в отставку глава депстроя мэрии Кондратьев

Алексей Кондратьев ушел с должности главы департамента строительства Новосибирска.

Сегодня, 16 сентября 2024 года, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал распоряжение, в котором говорится об увольнении главы департамента строительства Алексея Кондратьева.

«Кондратьева Алексея Валерьевича, заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, уволить 16 сентября 2024 года по инициативе работника», – уточняется в документе.

Напомним, что Алексей Кондратьев заявил об отставке еще 5 сентября 2024 года.