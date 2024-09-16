Глава Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив поздравил сузунцев со столетием района

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив вместе с жителями отметил столетие Сузунского района.

Перед открытием торжества Андрей Шимкив, гости поселка, руководители Сузунского района и жители возложили цветы к вечному огню на мемориальном ансамбле в честь воинов-сузунцев, павших на фронтах Великой Отечественной войны. Земляки защищали Родину во время Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, выступали в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане, помогали становлению мира и правопорядка в Чеченской республике. Сейчас выполняют задачи специальной военной операции. Демобилизованные по ранению участники СВО, находящиеся в отпуске солдаты и офицеры во время праздника в честь столетия района сидели в первом ряду.

Праздник «Сузунский край: 100 лет в истории» прошел на Екатерининской площади. Гости из Черепановского, Маслянинского, Искитимского, Ордынского районов увидели настроения местных жителей во время шествия колонн муниципальных образований и крупных предприятий, познакомились с самыми достойными представителями территории на церемонии вручения наград.

Медаль Законодательного Собрания Новосибирской области «Общественное признание» Андрей Шимкив вручил руководителю общественной депутатской приемной Галине Галкиной, индивидуальному предпринимателю Марине Пронькиной. Почетными грамотами и Благодарностями Законодательного Собрания награждены работники органов местного самоуправления, агропромышленного сектора, транспортных и промышленных предприятий, учреждений образования и здравоохранения, ветераны труда.

«Наша задача – чтобы район жил, процветал, чтобы людям здесь было хорошо, – подчеркнул Андрей Шимкив. – Для этого мы строим социально значимые объекты, жилье, ремонтируем школы, больницы, библиотеки. Да, есть какие-то трудности, шероховатости, не всегда все получается, как хотелось бы, но, тем не менее, очень много объектов – больших объектов! – строятся в Сузунском районе. И к юбилею, я считаю, район подошел достойно».

Глава Сузунского района Вячеслав Горшков в своем обращении к собравшимся на празднике сказал: «Мы с вами серой жизнью жить не умеем, у нас все события окрашены яркими красками. Впереди – замечательное светлое будущее. Несмотря на то, что сегодня так называемый цивилизованный Запад нам бросает новые вызовы, я смотрю на мужиков наших в первом ряду, и у меня нет сомнений, что победа будет за нами. Наша сила в единстве!»

На выставке-презентации муниципальных образований «Вековая история, вековые достижения» Битковский сельсовет, например, рассказал об уникальных пчелах, Бобровский сельсовет – о традициях осенних заготовок капусты. Андрей Шимкив и гости района пообщались с жителями. Оценили экспозиции краеведческого музея и новую технику, которая приобретена для нужд предприятий в рамках различных госпрограмм. Кстати, в день праздника спикер Заксобрания вручил ключи от приобретенных на средства местного бюджета грузовика с краном-манипулятором и автофургона «Соболь».

На Екатерининской площади в праздничный день работали аттракционы для детей, торговые и творческие площадки, ярмарка с продукцией аграрных и перерабатывающих предприятий, мастер-классы по народному творчеству. Праздник продолжался до позднего вечера. Сузунцы увидели концертную программу ансамбля «Чалдоны», оркестра штаба Сибирского округу войск национальной гвардии Российской Федерации, выступление дуэта «Алмас» из Новосибирска. На протяжении всего дня проводились экскурсии по достопримечательным местам.

Сузун меняется к лучшему, и это заметно, подчеркнул Андрей Шимкив: «Сделано много красивых парков, мест отдыха. Да, тут красивейшая природа – даже ландшафтных дизайнеров не нужно, лавочки ставь, вот тебе и парк. Важно, что люди умеют сохранить природную красоту. Умеют работать. Отмечу, что в 1990-е годы, когда многие районы потеряли свои хозяйства, Сузунский – один из немногих районов, где остались практически все сельхозпредприятия. На праздничной площади не было большинства руководителей местных хозяйств, это понятно: идет тяжелейшая уборочная кампания. Мы помним, что они сегодня в поле, мы очень ценим их труд. И это район, где богатейший лесной ресурс, задача – чтобы областной лесхоз все перерабатывал сам, чтобы не продавать лес в деляне. Нам есть над чем работать. Самое главное – газификация. Когда придет газ, это будет новый стимул к развитию. Уже на территории Черепановского района работы начались, и где-то в октябре, как планируем, они будут начаты на территории Сузунского района. Уверен, что район будет развивается и дальше, желаю жителям успехов, процветания!»