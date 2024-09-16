Главный тренер сборной России по футзалу провел мастер-класс для детей в поселке Восход

В Центре образования «Восход» (посёлок Восход, Новосибирский район) прошёл мастер-класс по футзалу в рамках проекта Российского футбольного союза «Футбол в школе». Гостем мероприятия стал главный тренер сборной России по футзалу и МФК КПРФ Бесик Зоидзе, организатором выступила Новосибирская областная федерация футбола.

ЦО «Восход» – это новая современная школа, сегодня в ней обучается 2300 детей. Урок по футзалу прошел для учеников 5-го класса – ребята увлекаются футболом, а некоторые из них мечтают в будущем выступать за сборную страны. Мастер-класс начался с разминки и отработки основных моментов игры – Бесик Зоидзе поделился профессиональными секретами с юными футболистами и дал личные рекомендации. После команды провели матч по футзалу, победила дружба.

В завершение исполнительный директор НОФФ Артём Роговский вручил благодарственные письма приглашенным гостям. Вместе с Бесиком Зоидзе мастер-класс также проводил тренер МФК КПРФ Вячеслав Михеев. Гости отметили высокий уровень организации встречи и образовательного процесса в центре «Восход».

– Современная школа, сплоченный коллектив, максимально комфортные условия и, конечно, отличное мероприятие, где главное – это эмоции детей и их вовлеченность, – сказал Бесик Зоидзе. – Многие ребята продемонстрировали хорошую подготовку и прекрасно схватывали технические моменты, очевидно, что им нужно продолжать работу в этом направлении. Такие встречи полезны и должны быть регулярны. Считаю, чем больше узнаваемых лиц будут участвовать, тем футбол будет более популярным, массовым. Это важный вклад, ведь именно из таких девчонок и мальчишек однажды вырастают профессионалы, которые радуют свои школы, семьи, города и всю страну.

Как подчеркнул президент НОФФ Эдуард Таран, впервые участие в проекте РФС «Футбол в школе» в регионе принимают тренеры столь высокого уровня. Это ещё раз подчеркивает его значимость и верность выбранного курса в направлении развития футбола.

– Мастер-классы по футболу в образовательных учреждениях Новосибирской области стали хорошей традицией – за полгода нашей федерацией футбола проведено более пятидесяти подобных встреч, – отметил Эдуард Таран. – Проект Российского футбольного союза, направленный на вовлечение детей и подростков в самый популярный и доступный вид спорта, показывает хорошие результаты, и мы продолжим его поддерживать. Именно школьные спортзалы должны становиться центрами футбольной жизни для детей в городах и районах: школьники получают возможность вовремя попробовать себя в этом виде спорта, а тренеры и специалисты могут заметить талантливых ребят.