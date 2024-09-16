Губернатор Новосибирской области Травников поздравил болельщиков ХК «Сибирь» с победой

Андрей Травников поздравил болельщиков хоккейного клуба «Сибирь» с победой.

Вчера, 15 сентября 2024 года, в Новосибирске в «Сибирь-Арене» прошел матч между местной хоккейной командой «Сибирь» и «Авангардом» из Омска. В результате хозяева выиграли со счетом 4:1.

«Поздравляю команду ХК «Сибирь» и, конечно, ее болельщиков с первой домашней победой в сезоне 2024/2025! Так держать! Поддерживаем и болеем за нашу команду. Вперед, Сибирь», — написал в своем Telegram-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Напомним, что в Новосибирске ХК «Сибирь» прервала серию поражений и обыграла «Северсталь»