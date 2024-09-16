Как чатский мурза писал челобитную Петру I: в гостях у чатских татар

Сегодня в России проживают представители более 190 народов, и более 180 из этих народов есть на территории Новосибирской области. Что мы знаем о них – об их истории, быте, культуре, языке и традициях?

В цикле сюжетов «Многонациональная Сибирь» съемочная группа медиахолдинга «Сиб.фм Group» побывает в татарской деревне и чувашском селе, в домах немцев и эстонцев, послушает их песни и легенды, узнает об их традициях и обрядах, отведает национальные блюда и расскажет об удивительных фактах из их истории.

Кто такие чатские татары

Наш первый сюжет – из исторической деревни Юрт-Ора. Этой деревне уже больше 430 лет, и она – единственная в Сибири, а, может, и во всей России, где маленький тюркский этнос чатских татар сумел сохранить свой уникальный чатский диалект.

Чатские татары относятся к группе сибирских татар, на территории Новосибирской области это – один из самых древних коренных народов. Первые упоминания о них известны аж с VIII века. Они селились по рекам Обь, Чик, Уень, Чаус.

Откуда возникло такое название – чаты – доподлинно не известно. По одной из версий, они жили в месте слияния двух рек, такой мыс на местном языке назывался чат, отсюда и название – чатские.

Как и подавляющее большинство татар, чатские татары исповедуют ислам. Имам местной мечети – духовный лидер и руководитель религиозной общины Навиль Шагабутдинов – самый уважаемый человек в деревне. Это именно благодаря ему, задавшемуся целью сохранить язык икультуру чатских татар, появились здесь и эта мечеть, и настоящая усадьба, воссоздающая быт этого народа, и обелиск воинам Великой Отечественной войны.

Если бы не его беззаветная любовь и преданность деревне, где родился и вырос, односельчанам, которых сумел объединить вокруг идеи сохранить национальную идентичность, может, и канул бы в лету уникальный язык небольшого чатского народа, да и само поселение могло бы пополнить печальный список исчезнувших деревень.

Кадровый военный, он вернулся в родную деревню и начал изучать архивы, историю деревни. Вот, например, о каких любопытных фактах мы от него узнали.

Как чатский мурза стал российским дворянином

В деревне Юрт-Ора хранят память об уникальном событии, которое случилось в начале XVIII века в правление Петра I. Раньше чатскими деревнями управляли мурзы – маленькие родовые князья. В Юрт-Оре был мурза Иштек Елугачев, который управлял тремя деревнями. Его призвали в армию, тогда шла Северная война, и он 10 лет провоевал со шведами. За это время он стал командиром части и дослужился до звания капитана. Но потом был ранен и не мог больше продолжать службу. Его демобилизовали, а при демобилизации его боевые друзья, среди которых были полковники и даже несколько генералов, представили его к награде. И Петр I за большие боевые заслуги присвоил ему титул российского дворянина. Вот так ушел он в армию просто мурзой, а вернулся командиром части, капитаноми российским дворянином.

Кстати, эти заслуги здорово помогли чатам в дальнейшем. Когда мурза вернулся в родную деревню, местные жители начали жаловаться ему, что за время его отсутствия у них появились бытовые проблемы: стало меньше охотничьих угодий, мест для рыбалки – традиционных занятий чатов. Мурза отправился к командиру Чаусского острога, чтобы решить этот вопрос, но тому, несмотря на предпринятые усилия, решить проблему не удалось.

И тогда Иштек Елугачев решил попытать помощи у самого царя и написал челобитную Петру I. Заручившись поддержкой влиятельных приближенных царя из числа своих боевых друзей, он послал к ним своего нарочного. И вот через 7 месяцев выходит Указ Петра I о чатских татарах. В этом Указе царь освободил чатских татар от налога, сделал их служивыми людьми и выделил землю – от места, где река Чаус впадает в Обь, до границ современной Томской области, включая охотничьи и рыбные угодья, в вечное пользование чатских татар.

О том, с какой необычной историей связано воссоздание мечети в деревне, как сохраняют уникальный диалект, на котором сейчас говорит всего около сотни человек, о «фирменном» чатском чае, рецепт которого знают всего два человека и многом другом – подробнее в нашем видеосюжете.