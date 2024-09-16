На Новосибирск обрушится магнитная буря G5 16 сентября

Магнитную бурю G5 прогнозируют ученые.

В социальной сети “ВКонтакте” на своей личной странице директор Астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета, профессор ИГУ Сергей Язев рассказал, что утром 16 сентября 2024 года ожидается новая магнитная буря G5.

Как сообщает портал VN.ru со ссылкой на астрофизика Александра Димова, предположительное время геомагнитного шторма – первая половина дня, в зависимости от остаточных возмущений магнитного поля.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске потеплеет до +19 градусов.