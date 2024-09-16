На саммите «Сибирская перспектива» обсудили подходы к повышению качества жизни в индустриальных городах

Экология городов как одна из основ развития территорий и уровня качества жизни стала ключевой темой четвертого саммита устойчивого развития «Сибирская перспектива», который прошел в Красноярске 13-14 сентября. Эксперты, представители власти и крупного бизнеса обсудили актуальные проблемы и реальные примеры успешной экологизации индустриальных центров Сибири.

Одним из ключевых трендов сегодня участники назвали неразрывность экологии и социума. Качество окружающей среды сейчас напрямую влияет на выбор человеком места жизни и работы. В результате общество стало более требовательным даже к промышленным городам, куда прежде считалось нормой приезжать исключительно за заработком. Как отмечает руководитель Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов, особенно это актуально для молодого поколения:

«Когда-то экологическая обстановка в моногородах была как бы условной частью социального контракта: люди ехали и знали, что жизнь здесь, может быть, не очень комфортная, но зарплата хорошая. Понятие такой внутренней сделки отсутствует у молодого поколения, которое хочет жить в благоприятной среде».

Конкуренция за людей среди городов, крупнейших промышленных центров в арктической зоне, да и по всей России, идет нешуточная. Эксперты отмечают, что обещать хорошую экологию где-то в 30-х годах без четкой программы и реальных мероприятий – это заведомо проигрыш. Потенциальные жители, они же работники предприятий выберут территории, которые уже сейчас могут предложить лучшие условия. И экологическая ситуация в регионе – это фактор ТОП-3, отмечают эксперты.

Поэтому компании, которые ведут деятельность в промышленных центрах, меняют подходы в конкурентной борьбе за кадры. Экологическая повестка переходит из разряда благотворительности и следования законодательству в правила жизни или даже в неизбежность для бизнеса, отмечает Фирсов. При этом некоторые проекты предприятий по снижению выбросов сегодня достигают беспрецедентных масштабов и становятся прорывными. Одним из таких эксперты называют Серную программу «Норникеля».

«Красноярский край в последние годы показывает динамику роста и улучшает позиции в экологических рейтингах, прежде всего благодаря тем проектам, которые реализуются в Норильске. Серная программа компании – это прорыв. В истории России, в истории промышленного развития такого проекта не было никогда. Сокращение выбросов диоксида сера на 900 тыс. тонн – это огромная цифра», — прокомментировал директор природоохранных программ Общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов. Он добавил, что с 2016 года, когда был закрыт Никелевый завод в черте Норильска, результаты исследований также показали снижение загрязнения атмосферы на 30%.

Алексей Фирсов, напомнил, что федеральный проект «Чистый воздух», стартовавший в 2017-м в рамках нацпроекта «Экология» (его участниками являются, в числе еще 10 городов, Красноярск и Норильск), на первых этапах был сосредоточен на проектах крупного бизнеса. И градообразующие в промгородах предприятия, пусть с разной степенью успешности, но так или иначе за эти годы многое сделали в плане модернизации всевозможных грязных и не очень переделов. «Но сейчас мы подошли к этапу, когда дело придется иметь с дисперсной и социально более сложной материей – выбросами от автотранспорта, частных домохозяйств и малого бизнеса. Представляется, что для дальнейшей экологизации городов нужны другие подходы и решения», – отметил эксперт.

Впрочем, Ольга Гай, руководитель проектов АНО «Московский урбанистический форум», указала на то, что, при все при этом, лидерами экологических изменений в промышленных городах будет все-таки оставаться крупный бизнес. А потому очень важно, чтобы он не сворачивал начатые проекты и продолжал задавать «зеленую» повестку. Например, усиление контроля над цепочками поставок – вроде бы локальное направление в практике корпоративной социальной ответственности – в конечном итоге может постепенно «озеленить» и поставщиков из сферы малого и среднего бизнеса. А волонтерские и общественные проекты – вовлечь в орбиту трансформационных начинаний различные городские сообщества.

Как рассказал директор департамента федеральных и региональных программ «Норникеля» Алексей Пинчук, в ближайшие недели начнутся пусконаладочные работы второй очереди Серной программы, а выйти на полный заявленный уровень сокращения вредного воздействия компания планирует в 2025 году.

Планомерное снижение выбросов демонстрируют и другие крупные игроки. Об этом свидетельствуют данные ежегодной отчетности компаний. По словам руководителя программы по экологической ответственности бизнеса фонда Дикой природы России Алексея Книжникова, несмотря на внешние вызовы, открытость со стороны бизнеса не снизилась. Более того, корпорации применяют нестандартные подходы, например, используют для наглядности показатель реакции живой природы на изменения качества воздуха.

«Так называемую систему биоиндикаторов компании начинают демонстрировать добровольно, поскольку состояние живой природы является таким показателем, который понятен всем. Что касается Серной программы, то мы уже видим колоссальное снижение выбросов, и оно будет продолжаться. Поэтому можно было бы и в Норильске создать такую систему, которая бы показывала реакцию живой природы на сокращение выбросов», — добавил Алексей Книжников.

В то же время Норильск может служить примером создания мастер-планов для индустриальных центров и не только. Сегодня в городе уже принят и воплощается в жизнь документ, подразумевающий комплексное развитие территории с учетом мнения горожан, реализации социальных проектов и экологических инициатив как местных сообществ, волонтеров, так и градообразующего предприятия.